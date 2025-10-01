Note e versi di rinascita | a Borgo Nocille musica e poesia si intrecciano

Il 3 ottobre alle ore 21 Borgo Nocille, piccolo gioiello rurale sulle colline pellaresi, accoglierà un evento dal titolo evocativo: "Note e versi di rinascita". Una serata gratuita e aperta a tutti, dove musica e poesia si intrecceranno dando vita a un’esperienza immersiva tra arte e natura. A. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il 3 ottobre alle ore 21 Borgo Nocille, piccolo gioiello rurale sulle colline pellaresi, accoglierà un evento dal titolo evocativo: "Note e versi di rinascita".

