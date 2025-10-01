Nonni tecnologici | a Manoppello corso gratuito per destreggiarsi nel web e non solo

Ilpescara.it | 1 ott 2025

A Manoppello è stato avviato il corso gratuito rivolto ai cittadini residenti over 60. Gli allievi impareranno a destreggiarsi nel web e ad utilizzare smartphone, tablet e personal computer. Saranno impegnati, ogni giovedì, in sala Wojtyla, per complessive 12 lezioni.“In pochi giorni abbiamo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: nonni - tecnologici

A Manoppello, al via il corso gratuito per nonni tecnologici

