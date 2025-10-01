Nonni in salute | open day vaccinale e incontri informativi per la prevenzione e il benessere nella terza età

ANCONA- In occasione della Festa dei Nonni, il Dipartimento di Prevenzione dell’AST di Ancona promuove due importanti iniziative all’insegna della salute e della prevenzione. L’obiettivo è tutelare la salute delle persone over 65, offrendo sia un’opportunità vaccinale che un evento informativo su. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

