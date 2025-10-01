Nonni e nipoti in visita alla fattoria didattica Akape di Paglieta

Il Comune di Paglieta, per iniziativa dell'assessorato alla Cultura e in collaborazione con la fattoria didattica Akape, promuove la Festa dei Nonni, in programma giovedì 2 ottobre 2025. Nonni e nipoti visiteranno la struttura in contrada Colle Caringi. L'iniziativa, intitolata "Nonni in festa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: nonni - nipoti

I super nonni Patrizia e Adolfo: “La nostra estate con 14 nipoti. Cucina, lavatrici e tanto amore”

Vacanze al Trasimeno. Soggiorni e strutture a misura di nonni e nipoti

Nonni e nipoti tornano a scuola insieme con il progetto "Impara l'arte e mettila da parte". Cercasi volontari over 65 nei quartieri Q2 e Q3

A #Verona il 4 ottobre si terrà la ‘Festa dei nonni 2025 – con i nipoti tutti al cinema’. - facebook.com Vai su Facebook

Oggi i nonni "sostituiscono tutto quello che lo Stato non dà": complessivamente nell'indagine Cisl ci sono nonni di 1.601 nipoti. #festadeinonni - X Vai su X

Nonni e nipoti, benessere in cucina Gli anziani diventano messaggeri di sostenibilità - Il presidente dell’Uniter di Arese Alessandro Bossi e Mauro Del Corpo, socio della Casa dell’Agricoltura di Milano, hanno raccontato ai ragazzi della scuola media "Silvio Pellico" di Arese il progetto ... Secondo ilgiorno.it

I nonni contano… ma non migliorano i voti a scuola - I nonni: una colonna portante del welfare familiare informale, in Italia e in Europa. Lo riporta lescienze.it