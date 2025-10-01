Nonni e nipoti in visita alla fattoria didattica Akape di Paglieta

Chietitoday.it | 1 ott 2025

Il Comune di Paglieta, per iniziativa dell'assessorato alla Cultura e in collaborazione con la fattoria didattica Akape, promuove la Festa dei Nonni, in programma giovedì 2 ottobre 2025. Nonni e nipoti visiteranno la struttura in contrada Colle Caringi. L'iniziativa, intitolata "Nonni in festa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nonni - nipoti

