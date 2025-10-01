Non vi è stato alcun aggiustamento dell’avversario ma una mancata corrispondenza di Valencia
2025-09-30 22:52:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! C Corlos Corlos n è stato visibilmente influenzato dopo la parte per la sconfitta contro il Oviedo. L’allenatore ha spiegato ampiamente la sua analisi del gioco, ciò che era accaduto e il modo in cui la sua squadra stava perdendo la faccia alla riunione. Ha detto che si sente responsabile di quello che è successo, ma ha condiviso questa responsabilità con i giocatori. Inoltre, lo ha spiegato Danjuma Fu il primo lanciatore nel caso in cui ci fosse un rigore, sebbene l’ingresso di Pepelu Nella seconda parte ha aperto la possibilità ad entrambi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Degrado, Fagnoli (FdI): "Le segnalazioni del Pd non hanno alcun riscontro con lo stato attuale delle cose"
“La seconda separazione con Francesca Tocca per me è stata molto difficile. Non c’è stato alcun tradimento, si cambia”: Raimondo Todaro single a Verissimo
Velo Pizzaioli Popolari. . 1,2,3... Dario dai, rifacciamola. Alt, non siamo attori e non c’è stato alcun “buona la prima”, ma ci siamo messi in gioco! Quelli che avete appena visto sono i bloopers di “Velo e ControVelo”, il nostro nuovo format che vi farà assaggi - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu in ebraico ammette che non ha alcuna intenzione di rispettare l'accordo voluto da Trump per porre fine al genocidio, e dice l’esercito israeliane non si ritirerà da Gaza: «Assolutamente no, non se ne parla proprio». L’obiettivo del macellaio di Gaza r - X Vai su X