non ve ne frega nulla di gaza vespa contro il portavoce della flotilla

Uno scontro dai toni infuocati è andato in scena ieri sera nello studio di Porta a Porta, dove il conduttore Bruno Vespa ha affrontato a muso duro, in diretta televisiva, Tony La Piccirella, portavoce della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria internazionale che sta tentando di raggiungere la Striscia di Gaza via mare. L’intervista, partita come un confronto sul piano politico e logistico, si è presto trasformata in un botta e risposta durissimo, culminato con un’accusa senza precedenti. “Vi posso dire che non ve ne fotte niente delle persone che sono lì? A voi interessa aprire un canale con Israele che Israele non avrebbe mai aperto”, ha dichiarato Vespa, scatenando una bufera mediatica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

