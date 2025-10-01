Non ve ne fotte niente Bruno Vespa perde le staffe a Porta a porta in collegamento con la Flotilla

La Global Sumud Flotilla continua il suo viaggio verso Gaza senza rallentare, nonostante le minacce di Israele e il clima di tensione che circonda la missione. Nella tarda mattinata di mercoledì le imbarcazioni hanno raggiunto un punto a circa 130-135 miglia nautiche dalla costa, entrando ufficialmente nella cosiddetta zona di rischio. Da bordo gli attivisti fanno sapere di non aver ancora ricevuto segnali di stop, ma la consapevolezza è che, nel corso della giornata, potrebbe arrivare un tentativo di avvicinamento o addirittura un abbordaggio da parte della marina israeliana. A dare voce alla linea più dura della spedizione è stato Tony La Piccirella, che si trova a bordo della barca Alma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

