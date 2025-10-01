Non ve ne fotte niente Bruno Vespa perde le staffe a Porta a porta in collegamento con la Flotilla

Caffeinamagazine.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Global Sumud Flotilla continua il suo viaggio verso Gaza senza rallentare, nonostante le minacce di Israele e il clima di tensione che circonda la missione. Nella tarda mattinata di mercoledì le imbarcazioni hanno raggiunto un punto a circa 130-135 miglia nautiche dalla costa, entrando ufficialmente nella cosiddetta zona di rischio. Da bordo gli attivisti fanno sapere di non aver ancora ricevuto segnali di stop, ma la consapevolezza è che, nel corso della giornata, potrebbe arrivare un tentativo di avvicinamento o addirittura un abbordaggio da parte della marina israeliana. A dare voce alla linea più dura della spedizione è stato Tony La Piccirella, che si trova a bordo della barca Alma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fotte - bruno

Bruno Vespa attacca la Flotilla, scoppia la polemica: “Non ve ne fotte niente dei poveracci di Gaza”

ve fotte bruno vespaFlotilla, Bruno Vespa perde la pazienza e attacca il portavoce: «Dei palestinesi non ve ne fotte niente» - La Global Sumud Flotilla è arrivata nella zona di rischio e prosegue senza tentennamenti nonostante la minaccia di Israele. Scrive leggo.it

ve fotte bruno vespaBruno Vespa attacca la Flotilla, scoppia la polemica: “Non ve ne fotte niente dei poveracci di Gaza” - Bruno Vespa attacca duramente Tony La Piccirella della Global Sumud Flotilla a Porta a Porta: "Non ve ne fotte niente delle persone" ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ve Fotte Bruno Vespa