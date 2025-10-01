Non solo tormentoni Alvaro Soler fa ballare e riflettere con El Camino

Milano, 1 ott. (askanews) - È stato il re dei tormentoni estivi e solari, a 10 anni dal trionfo con brani come Sofia e El mismo sol, Alvaro Soler torna con un album più cantautorale, ma non per questo con meno energia. El Camino è un viaggio con tinte diverse anche inaspettate e coinvolgenti. "Questo album ha diverse fasi, è tutta una storia. Inizia con un sacco di energia, con emozioni già conosciute di Alvaro Soler, al centro cambia con un mondo più introspettivo in cui racconto le cose che penso ma che non avevo avuto il coraggio di dire e di condividere, è un album molto personale che bisogna ascoltare traccia per traccia dalla 1 alla 16 senza fare shuffle" Il singolo Apàgame invita tutti, ma soprattutto i più giovani a riflettere sul nostro rapporto con il mondo digitale e a spegnere ogni tanto il telefono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Non solo tormentoni, Alvaro Soler fa ballare e riflettere con El Camino

In questa notizia si parla di: tormentoni - alvaro

Non solo tormentoni, Alvaro Soler fa ballare e riflettere con El Camino - È stato il re dei tormentoni estivi e solari, a 10 anni dal trionfo con brani come Sofia e El mismo sol, Alvaro ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

Intervista – ALVARO SOLER “El Camino” è un percorso sonoro pensato per essere attraversato - Alvaro Soler celebra dieci anni di carriera con EL CAMINO, un album intimo e sperimentale che intreccia pop latino, strumenti antichi e nuove prospettive personali. newsic.it scrive