Non si può non stare dalla parte della Flotilla

di Giovanni Roveda Quello che sta accadendo a Gaza non è una questione lontana né un conflitto “che non ci riguarda”. È un dramma umanitario che interroga la coscienza di ciascuno di noi, europei e italiani, cittadini di un mondo che si proclama libero e democratico. Le immagini che arrivano ogni giorno mostrano non solo la devastazione materiale, ma soprattutto la negazione dei diritti fondamentali: accesso a cure, acqua, elettricità, libertà di movimento. Una popolazione intera costretta a vivere sotto assedio. In questo contesto si inserisce la Global Sumud Flotilla, la flotta internazionale che sta cercando di rompere il blocco portando aiuti e solidarietà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Global Sumund Flotilla, parte la spedizione italiana da Augusta: le 18 navi sono salpate verso Gaza - È salpata dal porto di Augusta, in provincia di Siracusa, la spedizione italiana di 18 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Segnala ilfattoquotidiano.it
Flotilla parte da Siracusa per Gaza, Delia "Speriamo niente attacchi" - "Le aspettative per i prossimi giorni sono quelle di affrontare una prima parte di traversata che speriamo sia quanto più tranquilla possibile. Da notizie.tiscali.it