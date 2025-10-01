di Giovanni Roveda Quello che sta accadendo a Gaza non è una questione lontana né un conflitto “che non ci riguarda”. È un dramma umanitario che interroga la coscienza di ciascuno di noi, europei e italiani, cittadini di un mondo che si proclama libero e democratico. Le immagini che arrivano ogni giorno mostrano non solo la devastazione materiale, ma soprattutto la negazione dei diritti fondamentali: accesso a cure, acqua, elettricità, libertà di movimento. Una popolazione intera costretta a vivere sotto assedio. In questo contesto si inserisce la Global Sumud Flotilla, la flotta internazionale che sta cercando di rompere il blocco portando aiuti e solidarietà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non si può non stare dalla parte della Flotilla