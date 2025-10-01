Non rientra a casa scattano le ricerche di una 14enne

Ilpiacenza.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziate nella notte del 1 ottobre a Sarmato le ricerche di una ragazzina che è uscita di casa nel pomeriggio del 30 settembre senza più rientrare. Si tratta di Martina Quagliaroli, 14 anni, che frequenta le scuole superiori a Piacenza. I genitori non vedendola rientrare hanno chiamato i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

