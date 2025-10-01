Non mi arrendo L’annuncio più triste dell’amato attore nella lotta contro la malattia

Ad aprile aveva annunciato di essere malato di Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. Dopo settimane di silenzio, poco fa il celebre attore è tornato a parlare con un video che ha commosso milioni di fan in tutto il mondo. Non si è soffermato sulla malattia, ma ha raccontato il desiderio più profondo: esserci per le sue figlie e accompagnarle in ogni tappa della loro vita. Il protagonista di questo annuncio è Eric Dane, 52 anni, conosciuto per i ruoli in serie tv di enorme successo come Grey’s Anatomy ed Euphoria. La diagnosi di Sla aveva scosso già mesi fa i suoi colleghi e il pubblico, colpendoli per la durezza della notizia e per la lucidità con cui l’attore aveva deciso di condividerla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it