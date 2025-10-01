Lo scorso aprile aveva rivelato di essere affetto da Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. Dopo settimane di silenzio, l’attore Eric Dane è tornato a parlare con un video che ha emozionato milioni di fan in tutto il mondo. Non ha voluto concentrarsi sulla malattia, ma sul suo desiderio più grande: restare accanto alle figlie e accompagnarle in ogni momento importante della loro vita. Il celebre attore, 52 anni, conosciuto per i suoi ruoli in Grey’s Anatomy ed Euphoria, aveva già colpito pubblico e colleghi con l’annuncio della diagnosi. Oggi, con questo nuovo messaggio, ha mostrato ancora una volta una forza e una determinazione che hanno commosso i fan. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non mi arrendo”: il messaggio commovente di Eric Dane nella lotta contro la malattia