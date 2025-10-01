Non mi arrendo | il messaggio commovente di Eric Dane nella lotta contro la malattia
Lo scorso aprile aveva rivelato di essere affetto da Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. Dopo settimane di silenzio, l’attore Eric Dane è tornato a parlare con un video che ha emozionato milioni di fan in tutto il mondo. Non ha voluto concentrarsi sulla malattia, ma sul suo desiderio più grande: restare accanto alle figlie e accompagnarle in ogni momento importante della loro vita. Il celebre attore, 52 anni, conosciuto per i suoi ruoli in Grey’s Anatomy ed Euphoria, aveva già colpito pubblico e colleghi con l’annuncio della diagnosi. Oggi, con questo nuovo messaggio, ha mostrato ancora una volta una forza e una determinazione che hanno commosso i fan. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
