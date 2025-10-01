Non me l’aspettavo Taylor Mega in clinica dopo l’intervento la brutta sorpresa

Taylor Mega ha scelto di raccontare senza filtri uno dei momenti più delicati della sua vita. L’influencer friulana, nota al grande pubblico anche per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, sta attraversando un periodo difficile dopo essersi sottoposta al prelievo di ovuli. A soli 31 anni, infatti, Elisia Todesco – questo il suo vero nome – ha scoperto di avere l’endometrio troppo sottile, una condizione che potrebbe portarla a una menopausa precoce. Per questo ha deciso di intraprendere il percorso della crioconservazione, con l’obiettivo di aumentare le possibilità di diventare madre in futuro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: aspettavo - taylor

SOFFRE MA CARLOS VA IN FINALE Che battaglia per Carlos Alcaraz contro un Ruud mai arrendevole, capace di metterlo in difficoltà per tutta la partita. Ora lo spagnolo sfiderà Taylor Fritz in finale #Tennis #Kinoshitajotennis #Alcaraz - facebook.com Vai su Facebook

Taylor Mega e la cura per fertilità: “Ha fatto più danni che bene, ora ho una cisti all’ovaio e ciclo continuo” - Taylor Mega torna a parlare dei suoi problemi di salute attraverso delle stories pubblicate su Instagram. Scrive fanpage.it