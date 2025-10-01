Non mangio una pizza da 15 anni La rivelazione inaspettata ma il motivo è serio a La volta buona

Today.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Devo dire subito una cosa: Carolina Rey non mangia una pizza da 15 anni”, così Caterina Balivo ha introdotto l'intervista alla sua ospite oggi, 1 ottobre, a La volta buona. “Sì, ma c'è un motivo di salute. Io a 15 anni ho preso tantissimo peso in pochissimo tempo. C'è stato un problema sia. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mangio - pizza

Mangiò una pizza "sospesa" da Ibris, poi trova lavoro e ne offre una ai bisognosi

mangio pizza 15 anniCarolina Rey: «Ho preso 30 kg per un problema di salute, ho sofferto per i commenti sul fisico. Non mangio una pizza da 15 anni» - Ospite della puntata di mercoledì 1° ottobre 2025, Carolina Rey si racconta nello studio di ... Si legge su msn.com

mangio pizza 15 anniCarolina Rey e il calvario della malattia a 15 anni: “Per anni ho combattuto e sofferto”/ “I kg in più…” - Carolina Rey, dalla malattia scoperta da giovanissima ai kg in più: “10 anni per perdere i kg in più, percorso faticoso ma sono felice”. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Mangio Pizza 15 Anni