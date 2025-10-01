Non gioca a calcio ma a basket Un caos totale | Carragher distrugge il Liverpool di Slot dopo la sconfitta col Galatasaray | Video
“Oggi il Liverpool non gioca a calcio, ma a basket. Si va da una parte all’altra del campo senza controllo: una grande squadra non può permetterselo”. La spietata analisi porta la firma di Jamie Carragher, bandiera dei Reds e oggi apprezzato volto televisivo della CBS come opinionista fisso del programma sulla Champions League, condotto da Kate Scott, insieme a Micah Richards e Thierry Henry. I tre ex calciatori stavano appunto commentando la partita più clamorosa del martedì europeo: la sconfitta del Liverpool di Arne Slot contro i turchi del Galatasaray. Peraltro, la seconda consecutiva dopo il ko in campionato contro il Crystal Palace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
