Non ero amica della Cardinale ma l’amore per Squitieri ci ha unite
Ottavia Fusco, la moglie del regista Pasquale Squitieri: «Con Pasquale ho passato 14 anni intensi, ben sapendo della grandissima storia che ebbe con Claudia. Alle fine siamo riuscite anche a lavorare insieme e il suo nome ha fatto la differenza». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: amica - cardinale
? Claudia Cardinale (1938–2025) L’Istituto Italiano di Cultura di Parigi ricorda con commozione Claudia Cardinale, amica del nostro Istituto, che fu con noi l’ultima volta nel 2018, in occasione di una mostra in suo onore. Riportiamo le parole del Direttore Ant - facebook.com Vai su Facebook
In cerca di bellezza. Dedico questo momento magicamente bello e straziante alla mia amica @LuisaCMoon Per te Luisa del mio cuore. Dovunque. #amiche #restiamoumani #FreePalestine #flotillaglobalsumud - X Vai su X