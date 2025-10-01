Non ero amica della Cardinale ma l’amore per Squitieri ci ha unite

Laverita.info | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottavia Fusco, la moglie del regista Pasquale Squitieri: «Con Pasquale ho passato 14 anni intensi, ben sapendo della grandissima storia che ebbe con Claudia. Alle fine siamo riuscite anche a lavorare insieme e il suo nome ha fatto la differenza». 🔗 Leggi su Laverita.info

non ero amica della cardinale ma l8217amore per squitieri ci ha unite

© Laverita.info - «Non ero amica della Cardinale ma l’amore per Squitieri ci ha unite»

In questa notizia si parla di: amica - cardinale

Cerca Video su questo argomento: Ero Amica Cardinale L8217amore