Il Ministero della Salute ha diramato un'importante allerta alimentare che ha portato al ritiro immediato dal commercio di un lotto specifico di uova fresche. La motivazione alla base di questa drastica misura è il rischio potenziale di contaminazione da Salmonella, un agente patogeno che può causare serie infezioni gastrointestinali nell'uomo. Il prodotto interessato è commercializzato con il marchio 'Montanari' e denominato 'Le coccoline'. La sicurezza alimentare è una priorità assoluta per le autorità sanitarie, e provvedimenti come questo vengono presi per prevenire focolai di tossinfezioni e tutelare la salute pubblica.

"Non consumatele!". Uova pericolose ritirate in tutta Italia. Rischio altissimo