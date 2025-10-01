In genere la Conference League è appuntamento importante per chi gioca meno. Per mettersi in mostra agli occhi dell’allenatore e strappare una maglia da titolare in sfide di maggior prestigio. Stavolta l’appuntamento europeo ha una doppia valenza, ben più importante. Perché è l’intera Fiorentina che ha bisogno di sfruttare il trampolino europeo per provare a uscire dalle sabbie mobili del campionato. Competizioni differenti, ovvio, ma in casa viola c’è bisogno (ancora) di trovare identità tattica e fiducia, oltre a rigenerare una buona dose d’entusiasmo andato perduto nel corso delle settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Non chiamatelo turn over. Piccoli, è lui il centravanti. E in difesa torna Comuzzo