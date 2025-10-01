Non c’è spazio per entrambi l’annuncio spiazza i tifosi | i numeri non lasciano più dubbi!

Dopo la sconfitta deludente di San Siro, piovono critiche sull’assetto offensivo del Napoli: due calciatori su tutti sotto accusa San Siro non perdona e domenica sera ha riservato un’amara lezione al Napoli di mister Conte. Contro un Milan affamato e guidato da un eterno Luka Modric, gli azzurri sono caduti per 2-1, incassando la prima sconfitta della stagione e lasciando i tifosi amareggiati. Era la sfida tra leggende, con Modric e De Bruyne a confronto in mezzo al campo. Ed è finita in un duello perso dal belga contro il croato del Milan, che a 40 anni suonati è stato impeccabile. Kevin ha rimediato solo un gol dal dischetto per non affondare del tutto la sua prova opaca, e nelle ultime ore continuano i dubbi sulla sua titolarità a discapito di un altro top player di centrocampo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

