Non c’è spazio per entrambi l’annuncio spiazza i tifosi | i numeri non lasciano più dubbi!
Dopo la sconfitta deludente di San Siro, piovono critiche sull’assetto offensivo del Napoli: due calciatori su tutti sotto accusa San Siro non perdona e domenica sera ha riservato un’amara lezione al Napoli di mister Conte. Contro un Milan affamato e guidato da un eterno Luka Modric, gli azzurri sono caduti per 2-1, incassando la prima sconfitta della stagione e lasciando i tifosi amareggiati. Era la sfida tra leggende, con Modric e De Bruyne a confronto in mezzo al campo. Ed è finita in un duello perso dal belga contro il croato del Milan, che a 40 anni suonati è stato impeccabile. Kevin ha rimediato solo un gol dal dischetto per non affondare del tutto la sua prova opaca, e nelle ultime ore continuano i dubbi sulla sua titolarità a discapito di un altro top player di centrocampo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: spazio - entrambi
Il diesse Moroni: "Siamo in contatto con entrambi». La Vigor dà spazio ai nuovi under. Ma resta il rebus Mancini e D’Errico
Conte: «Abbiamo due portieri di grande livello, entrambi avranno spazio. Li abbiamo scelti per le loro caratteristiche differenti» (LIVE)
Conte: «Abbiamo due portieri di grande livello, entrambi avranno spazio. Li abbiamo scelti per le loro caratteristiche differenti»
NUMERI DA INCUBO PER GLI ATTACCANTI A San Siro, Hojlund e Lucca non hanno mai calciato Male nelle loro ultime tre partite: solo un tiro a testa, entrambi contro il Pisa #SSCNapoli #Lucca #Hojlund #SpazioNapoli - X Vai su X
Chivu: "Sono felice di concedere spazio a Pepo Martinez, ma Yann Sommer resta il portiere titolare dell’Inter. Ho parlato chiaramente con entrambi, però sono soddisfatto di poter far giocare anche Martinez, perché la stagione è impegnativa e servirà il contrib - facebook.com Vai su Facebook