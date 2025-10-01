Non c' è solo Dublino in House of Guinness

Dal 25 settembre è disponibile su Netflix House of Guinness, la serie che riporta alla luce la saga della famiglia più celebre d’Irlanda. Non è soltanto la storia di una birra, ma il racconto di un’eredità che attraversa i secoli: dalle radici di una stout leggendaria alla filantropia di una stirpe visionaria, fino ai paesaggi che hanno trasformato il nome Guinness in mito immortale. Le radici di Arthur Guinness. Il viaggio comincia a Celbridge, nella contea di Kildare, dove Arthur Guinness ha trascorso l’infanzia, accanto all’arcivescovo Arthur Price, suo protettore e mecenate. Secondo la tradizione, è proprio all’ombra di quella casa che ha mosso i primi passi nel mestiere del birraio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

