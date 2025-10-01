Non c' è pace all' orizzonte tra JK Rowling ed Emma Watson All' apertura dell' attrice la scrittrice ha risposto con un durissimo post
Sembrava un tentativo di ricucire, almeno in parte, un legame spezzato ormai da molto tempo. Emma Watson, ospite del podcast On Purpose di Jay Shetty, aveva parlato con tono pacato del suo rapporto con J.K. Rowling, l’autrice della saga letteraria (e poi cinematografica) di Harry Potter. Watson, con le sue parole, ha cercato una via di mezzo tra la gratitudine per ciò che ha ricevuto dalle avventure del maghetto e la distanza dalle posizioni della scrittrice sui diritti delle persone transgender. «Posso amarla e al tempo stesso non essere d’accordo con lei», aveva detto l’ex Hermione Granger, oggi 35enne e iscritta a un corso sui diritti umani a Oxford. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: pace - orizzonte
Meloni: “Uno spiraglio di pace dopo l’incontro di Anchorage”. Possibile accordo all’orizzonte
Dal balcone l’orizzonte blu si apre davanti ai tuoi occhi. Un panorama che sa di pace e libertà. Per info e prenotazioni: 0861 714147 ? [email protected] https://www.albergodesiree.com/ #HotelDesiree #VacanzeInItalia #EstateItaliana #Rel - facebook.com Vai su Facebook