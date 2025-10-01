Non c' è pace all' orizzonte tra JK Rowling ed Emma Watson All' apertura dell' attrice la scrittrice ha risposto con un durissimo post

Sembrava un tentativo di ricucire, almeno in parte, un legame spezzato ormai da molto tempo. Emma Watson, ospite del podcast On Purpose di Jay Shetty, aveva parlato con tono pacato del suo rapporto con J.K. Rowling, l’autrice della saga letteraria (e poi cinematografica) di Harry Potter. Watson, con le sue parole, ha cercato una via di mezzo tra la gratitudine per ciò che ha ricevuto dalle avventure del maghetto e la distanza dalle posizioni della scrittrice sui diritti delle persone transgender. «Posso amarla e al tempo stesso non essere d’accordo con lei», aveva detto l’ex Hermione Granger, oggi 35enne e iscritta a un corso sui diritti umani a Oxford. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Non c'è pace all'orizzonte tra J.K. Rowling ed Emma Watson. All'apertura dell'attrice, la scrittrice ha risposto con un durissimo post