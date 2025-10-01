Non avrei mai immaginato che il Presidente del nostro Paese avrebbe festeggiato la perdita del lavoro di centinaia di persone | così Jimmy Kimmel su Trump

Dopo la sospensione del suo show e dopo il ritorno in onda, Jimmy Kimmel, insieme a Stephen Colbert, si è reso protagonista nel corso della scorsa notte, quella di martedì 30 settembre, di un interessante crossover tra i due late show americani. I due conduttori hanno ricoperto, ciascuno nella trasmissione dell’altro, i panni dell’ospite. Qualcosa di non molto diverso si era verificato solamente il 1° aprile 2022, quando Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon si erano invertiti alla guida delle loro trasmissioni, ritrovandosi dunque Kimmel alla conduzione del Tonight Show, mentre Fallon era finito a condurre il Jimmy Kimmel Live!. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

