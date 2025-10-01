Nomine Asl Taranto Albanese | Manager o indicati?
Tarantini Time Quotidiano È questa la domanda che si pone Egidio Albanese, Presidente della associazione “la Voce di Taranto”, all’indomani della notizia relativa all’ “opportuno” rinvio della nomina dei Direttori Generali di quattro aziende sanitarie di Puglia, tra cui la Asl Taranto. “La domanda – dice Albanese – non vuole essere maliziosa ma tema centrale con l’obiettivo, finalmente competente, di dare vero futuro al benessere della popolazione di terra Jonica e di Puglia” “Il compito in capo al futuro Presidente della Regione, e del suo Consiglio, deve necessariamente essere quello di analizzare bene (al di sopra delle appartenenze politiche) tutti i ritardi che ancora oggi impediscono il raggiungimento dell’obiettivo costituzionale della garanzia di prevenzione e salute. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: nomine - taranto
TARANTO | Frode e truffa aggravata: misure cautelari per 2 imprenditori, interdetti 4 commercialisti - facebook.com Vai su Facebook
| Dinamo Taranto, Stefano Strusi è il nuovo dirigente responsabile | La sua nomina va ad irrobustire il comparto dirigenziale del club #MondoRossoBlù #MRB #Basket - X Vai su X
Asl, la Regione decide di non decidere: proroga automatica per i direttori dopo lo stop di Decaro - Salta la nomina dei dg: in giunta niente nuovi manager, gli attuali resteranno altri 45 giorni. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Asl, 32 idonei alla nomina di direttore generale: si va verso 5 conferme, spunta D'Addario - I candidati iniziali erano circa 75, compresi tre direttori provenienti da fuori regione e diversi dirigenti che provengono dal mondo della sanità privata o da altri mondi (formazione, appalti) ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it