Nomine Asl Taranto Albanese | Manager o indicati?

Tarantini Time Quotidiano È questa la domanda che si pone Egidio Albanese, Presidente della associazione “la Voce di Taranto”, all’indomani della notizia relativa all’ “opportuno” rinvio della nomina dei Direttori Generali di quattro aziende sanitarie di Puglia, tra cui la Asl Taranto. “La domanda – dice Albanese – non vuole essere maliziosa ma tema centrale con l’obiettivo, finalmente competente, di dare vero futuro al benessere della popolazione di terra Jonica e di Puglia” “Il compito in capo al futuro Presidente della Regione, e del suo Consiglio, deve necessariamente essere quello di analizzare bene (al di sopra delle appartenenze politiche) tutti i ritardi che ancora oggi impediscono il raggiungimento dell’obiettivo costituzionale della garanzia di prevenzione e salute. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

