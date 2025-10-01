Nola | nasconde droga in casa Tratto in arresto dalla Polizia di Stato
Sequestrati oltre 190 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana e hashish: in manette un 40enne di Nola. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne nolano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione in uso ad un uomo, dove hanno rinvenuto, ben occultati, 2 involucri di cocaina ed uno di marijuana. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
