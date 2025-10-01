Noicattaro | rubate otto tonnellate di uva Denuncia di Confagricoltura Puglia

Di seguito un comunicato diffuso da Confagricoltura Puglia: Confagricoltura Bari-BAT denuncia un episodio di eccezionale gravità avvenuto nei giorni scorsi nelle campagne di Noicattaro (BA), dove una delle aziende associate ha subito il furto di oltre 810 tonnellate di uva Autumn Crisp, per un valore commerciale stimato tra 30.000 e 35.000 euro. “ Siamo di fronte a un fenomeno organizzato: chi taglia, chi carica, chi trasporta, chi rivende. Non si tratta di pochi quintali portati via da singoli, ma di operazioni strutturate, vere e proprie razzie pianificate ” dichiara Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-BAT. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

