Noi Moderati nominati i commissari provinciali in Campania
Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha nominato i commissari provinciali del partito in Campania, per le province di Salerno, Caserta, Benevento e Avellino. Queste le nomine: a Salerno e provincia Bruno D’Elia, consigliere comunale Cava de’ Tirreni, commissario politico, Sonia Senatore responsabile organizzazione; a Caserta e provincia Gennaro Vastano, consigliere comunale Liberi, commissario politico, Roberto Romano responsabile organizzazione; a Benevento e provincia Alessandro Mauro, consigliere comunale Sant’Agata dei Goti, commissario politico; ad Avellino e provincia Antonella Pecchia commissario politico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: moderati - nominati
Elezioni regionali. Mariastella Gelmini a Celico e Fuscaldo insieme ai candidati Noi Moderati Mariastella Gelmini - facebook.com Vai su Facebook
Verso le Regionali: "Noi Moderati Civici" presenta i candidati grossetani a sostegno di Tomasi - Il Giunco - X Vai su X
NOI MODERATI, NOMINATI I COMMISSARI PROVINCIALI IN CAMPANIA - “Il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha nominato i commissari provinciali del partito in Campania, per le province di Salerno, Caserta, Benevento e Avellino. Lo riporta 9colonne.it
La Lega serra le file per le Regionali: nominati sei nuovi commissari in Capitanata - Sono sei i nuovi commissari della Lega nominati in provincia di Foggia per rafforzare la presenza del partito sul territorio. foggiatoday.it scrive