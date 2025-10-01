noi moderati nominati i commissari provinciali in campania

Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha nominato i commissari provinciali del partito in Campania, per le province di Salerno, Caserta, Benevento e Avellino. Queste le nomine: a Salerno e provincia Bruno D’Elia, consigliere comunale Cava de’ Tirreni, commissario politico, Sonia Senatore responsabile organizzazione; a Caserta e provincia Gennaro Vastano, consigliere comunale Liberi, commissario politico, Roberto Romano responsabile organizzazione; a Benevento e provincia Alessandro Mauro, consigliere comunale Sant’Agata dei Goti, commissario politico; ad Avellino e provincia Antonella Pecchia commissario politico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

