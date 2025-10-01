Noi Moderati nomina il commissario provinciale e il responsabile dell' organizzazione

Casertanews.it | 1 ott 2025

Noi Moderati, il partito presieduto da Maurizio Lupi e guidato dal segretario Mara Carfagna, ha nominato il commissario politico e il responsabile dell'organizzazione in provincia di Caserta. Il primo incarico è stato assegnato a Gennaro Vastano, consigliere comunale di Liberi, il secondo a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: moderati - nomina

