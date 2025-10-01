No other land tolto dalla programmazione rai | il 7 ottobre crea conflitti in tv

In un contesto di crescente attenzione alle questioni geopolitiche e sociali, le scelte di programmazione delle emittenti televisive assumono un ruolo sempre più delicato e strategico. Recentemente, la trasmissione del documentario No Other Land in Rai ha suscitato discussioni riguardo alle implicazioni politiche e ai limiti della libertà di espressione nel servizio pubblico. Questo articolo analizza i motivi dietro il cambio di data, le reazioni interne ed esterne, e il valore del ruolo della televisione pubblica in momenti di crisi. la programmazione di no other land: un’opera premiata sotto pressione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

no other land toltoLa Rai cancella No Other Land: dietrofront dopo la telefonata politica - Doveva andare in onda il 7 ottobre su Rai3, ma No Other Land è stato cancellato dopo una misteriosa telefonata da parte di un politico misterioso. Riporta alfemminile.com

no other land toltoLa Rai rinvia «No Other Land»: il dietrofront sulla messa in onda del documentario prevista per il 7 ottobre. Spunta l’ombra di una “telefonata politica” - Secondo quanto trapela da Viale Mazzini, la decisione sarebbe arrivata dopo una telefonata di natura politica, che avrebbe “suggerito” il rinvio. Si legge su open.online

