No other land tolto dalla programmazione rai | il 7 ottobre crea conflitti in tv
In un contesto di crescente attenzione alle questioni geopolitiche e sociali, le scelte di programmazione delle emittenti televisive assumono un ruolo sempre più delicato e strategico. Recentemente, la trasmissione del documentario No Other Land in Rai ha suscitato discussioni riguardo alle implicazioni politiche e ai limiti della libertà di espressione nel servizio pubblico. Questo articolo analizza i motivi dietro il cambio di data, le reazioni interne ed esterne, e il valore del ruolo della televisione pubblica in momenti di crisi. la programmazione di no other land: un'opera premiata sotto pressione.
Un israeliano e un palestinese: una storia di amicizia e resistenza sotto occupazione. No Other Land: Film + incontro in diretta nazionale al cinema per le scuole. 28 ottobre 2025 ore 10.00 - 12.45 ? Ticket di ingresso: 5€ a studente. Prodotto da un colletti
‘No Other Land’: quando nessuno sa chi ha deciso (e perché) https://primaonline.it/2025/09/29/452609/no-other-land-quando-nessuno-sa-chi-ha-deciso-e-perche/… - X Vai su X
La Rai cancella No Other Land: dietrofront dopo la telefonata politica - Doveva andare in onda il 7 ottobre su Rai3, ma No Other Land è stato cancellato dopo una misteriosa telefonata da parte di un politico misterioso.
La Rai rinvia «No Other Land»: il dietrofront sulla messa in onda del documentario prevista per il 7 ottobre. Spunta l'ombra di una "telefonata politica" - Secondo quanto trapela da Viale Mazzini, la decisione sarebbe arrivata dopo una telefonata di natura politica, che avrebbe "suggerito" il rinvio.