In un contesto di crescente attenzione alle questioni geopolitiche e sociali, le scelte di programmazione delle emittenti televisive assumono un ruolo sempre più delicato e strategico. Recentemente, la trasmissione del documentario No Other Land in Rai ha suscitato discussioni riguardo alle implicazioni politiche e ai limiti della libertà di espressione nel servizio pubblico. Questo articolo analizza i motivi dietro il cambio di data, le reazioni interne ed esterne, e il valore del ruolo della televisione pubblica in momenti di crisi. la programmazione di no other land: un'opera premiata sotto pressione.

© Jumptheshark.it - No other land tolto dalla programmazione rai: il 7 ottobre crea conflitti in tv