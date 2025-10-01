No Dua Lipa non ha licenziato il suo agente perché pro Israele | arriva la smentita ufficiale

A diffondere l’indiscrezione era stato il Daily Mail e, nei giorni scorsi, decide di testate internazionali l’avevano riportata: Dua Lipa avrebbe licenziato David Levy, il suo agente, dopo la decisione di quest’ultimo di firmare una lettera in cui si chiedeva l’esclusione dei Kneecap dal cartellone di Glastonbury. Un gesto apertamente pro Israele, che avrebbe mandato su tutte le furie la popstar, spingendola a una scelta drastica. La notizia, tuttavia, alla fine era solo una fake news. A chiarire il tutto è stata la WME, l’agenzia che segue la cantautrice britannica. Una nota ufficiale rivela: «La notizia secondo la quale Dua Lipa o il suo management avrebbero licenziato uno dei nostri agenti a causa delle sue opinioni politiche sono categoricamente false». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

