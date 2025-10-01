No della Giunta per le autorizzazioni al processo contro Nordio Piantedosi e Mantovano per il caso Almasri
Tre differenti voti, stesso risultato: 13 no contro solamente 6 sì L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: giunta - autorizzazioni
Caso Almasri, Giunta per autorizzazioni a procedere ufficializza i tempi: voto entro ottobre
**Almasri: Dori (pres. Giunta autorizzazioni), 'accesso atti a tutti i deputati'**
Almasri, come funziona la giunta per le autorizzazioni e chi deciderà
Tutto già scritto. La Giunta per le Autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere contro i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano, coinvolti nel caso Almasri. Un assaggio di quello che potrà succedere il 9 ottobre, quando - facebook.com Vai su Facebook
La Giunta per le autorizzazioni della Camera boccia la proposta del relatore, Federico Gianassi (Pd) https://dire.it/30-09-2025/1184705-caso-almasri-no-al-processo-nordio-piantedosi-mantovano/… - X Vai su X
Almasri, no della Giunta al processo per Mantovano e i ministri - Decisione del nuovo capo della Giudiziaria che ha avviato un riassetto della struttura (ANSA) ... Da ansa.it
Caso Almasri: la Giunta fa muro, niente processo per i ministri - Caso Almasri, stop al processo per i ministri: la Giunta difende le decisioni del governo e accende le polemiche. Segnala notizie.it