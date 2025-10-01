No della Giunta per le autorizzazioni al processo contro Nordio Piantedosi e Mantovano per il caso Almasri

Lidentita.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre differenti voti, stesso risultato: 13 no contro solamente 6 sì L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

no della giunta per le autorizzazioni al processo contro nordio piantedosi e mantovano per il caso almasri

© Lidentita.it - No della Giunta per le autorizzazioni al processo contro Nordio, Piantedosi e Mantovano per il caso Almasri

In questa notizia si parla di: giunta - autorizzazioni

Caso Almasri, Giunta per autorizzazioni a procedere ufficializza i tempi: voto entro ottobre

**Almasri: Dori (pres. Giunta autorizzazioni), 'accesso atti a tutti i deputati'**

Almasri, come funziona la giunta per le autorizzazioni e chi deciderà

no giunta autorizzazioni processoAlmasri, no della Giunta al processo per Mantovano e i ministri - Decisione del nuovo capo della Giudiziaria che ha avviato un riassetto della struttura (ANSA) ... Da ansa.it

no giunta autorizzazioni processoCaso Almasri: la Giunta fa muro, niente processo per i ministri - Caso Almasri, stop al processo per i ministri: la Giunta difende le decisioni del governo e accende le polemiche. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: No Giunta Autorizzazioni Processo