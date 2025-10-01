NK Celje-AEK Atene Conference League 02-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Prima giornata di gare della fase a girone di Conference League e in casa del NK Celje scende in campo l’AEK Atene di Nikolic. La squadra di Riera sta nettamente dominando il suo torneo, avendo messo insieme 28 punti sui 30 disponibili, asfaltando nell’ultimo turno anche il Maribor seconda forza del torneo con un netto 3 a 0. I kitrinomavri assieme al PAOK sono le . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: celje - atene
