Niente sconti per il crollo del palco Comitato Borgate attende la perizia
La commissione d'indagine disposta dal Comune di Spezia deve ancora consegnare gli esiti del materiale raccolto per far luce sul cedimento di una parte della tribuna durante la giornata finale del palio del Golfo. In quella che resterà nella memoria come una giornata dalle grandi emozioni tenendo presente anche il finale della gara senior con affondamento dell'imbarcazione. Domenica 3 agosto poco prima dell'inizio della prova più attesa della sfida remiera, quella dell'assegnazione del drappo del Centenario, un improvviso cedimento della struttura ha provocato momenti di alta tensione, il fuggi fugg di centinaia di spettatori i e tante polemiche.
