Niente passi carrai i tigli sono salvi | C’è l’alternativa all’abbattimento

La polemica e le firme in luglio, poi la pausa estiva, e ieri sera, ufficiale, la buona notizia: progetto modificato, sono salvi i due tigli di viale Gavazzi. L’abbattimento, indispensabile da progetto per la realizzazione di due nuovi passi carrai a servizio della " Residenza Ungaretti 54 ", complesso sorto sull’area che ospitò la vecchia scuola media, era stato contestato da un gruppo di residenti, che, in estate, aveva raccolto circa 400 firme. Il taglio era stato definito "tecnicamente inevitabile" dall’Amministrazione in più di una occasione. A fronte della perdita dei due alberi era stato già predefinito l’intervento compensatorio: piantumazione di uno o due tigli sullo stesso viale in altra posizione, più otto nuove piante di media grandezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Niente passi carrai, i tigli sono salvi: "C’è l’alternativa all’abbattimento"

