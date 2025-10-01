Niente multa per De Bruyne | cena di gruppo al posto della sanzione

Forzazzurri.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presunto caso nato attorno . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

niente multa per de bruyne cena di gruppo al posto della sanzione

© Forzazzurri.net - Niente multa per De Bruyne: cena di gruppo al posto della sanzione

In questa notizia si parla di: multa - bruyne

Napoli, caso De Bruyne: discorso di Conte alla squadra. No multa per KDB ma dovrà pagare con…

Caso De Bruyne rientrato: multa e cena per lo spogliatoio

multa de bruyne cenaNiente multa per De Bruyne: cena di gruppo al posto della sanzione - Niente multa per De Bruyne: cena di gruppo al posto della sanzione Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presunto caso nato ... Si legge su forzazzurri.net

multa de bruyne cenaCaso De Bruyne rientrato: multa e cena per lo spogliatoio - Caso De Bruyne rientrato: multa e cena per lo spogliatoio L’edizione odierna di Repubblica fa il punto sulle conseguenze interne al Napoli dopo il gesto ... forzazzurri.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Multa De Bruyne Cena