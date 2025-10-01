Nido e malanni | perché i bambini si ammalano spesso e quando preoccuparsi

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’inizio dell’anno scolastico, per tante famiglie si ripete lo stesso copione: il bambino comincia il nido e nel giro di poche settimane arrivano raffreddori, tosse, febbre, otiti e virus intestinali. Alcuni genitori parlano ironicamente di “abbonamento al pediatra” o di “staffetta tra nonni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nido - malanni

nido malanni perch233 bambiniQuante volte si ammala tuo figlio al nido in un anno? Ecco cosa dicono i pediatri! - Tuo figlio ha iniziato il nido ed è sempre malato? Lo riporta nostrofiglio.it

nido malanni perch233 bambiniBambini al nido, i pediatri: "Si ammalano spesso? Anche 8 volte in un anno è la norma" - Il suggerimento di Antonio D'Avino, presidente Fimp: "Lavargli spesso le mani, farli stare più possibile all'aperto e vaccinarli contro l'influenza" ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nido Malanni Perch233 Bambini