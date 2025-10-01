Nicole Kidman ha chiesto il divorzio da Keith Urban | i dettagli dell' accordo
I due futuri ex coniugi sono d'accordo su tutto, dalla gestione delle figlie alla divisione dei beni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: nicole - kidman
Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2
Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2
Il designer georgiano saluta ufficialmente la maison con un défilé d'addio ricco di muse, star e volti noti. Da Nicole Kidman a Kim Kardashian
Nicole Kidman-Keith Urban, c'è il divorzio: a lei le figlie, lui le vedrà nel weekend #nicolekidman #keithurban #divorzio #1ottobre - X Vai su X
Nicole Kidman e Keith Urban si dicono addio dopo quasi 20 anni di matrimonio https://www.donnamoderna.com/people/personaggi/nicole-kidman-e-keith-urban-si-dicono-addio-dopo-quasi-20-anni-di-matrimonio - facebook.com Vai su Facebook
Nicole Kidman ha chiesto il divorzio da Keith Urban: i dettagli dell'accordo - A poche ore dalle prime conferme arrivate da fonti vicine all'ex coppia, l'ufficialità è arrivata proprio ... Secondo msn.com
Nicole Kidman ha ufficialmente chiesto il divorzio da Keith Urban: dettagli/ “Decisione maturata da tempo” - Per la star premio Oscar, si tratta del secondo divorzio, dopo la discussa separazione dall’ex marito Tom Cruise. Segnala ilsussidiario.net