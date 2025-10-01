Nicole Kidman ha chiesto il divorzio da Keith Urban | i dettagli dell' accordo

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due futuri ex coniugi sono d'accordo su tutto, dalla gestione delle figlie alla divisione dei beni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nicole kidman ha chiesto il divorzio da keith urban i dettagli dell accordo

© Gazzetta.it - Nicole Kidman ha chiesto il divorzio da Keith Urban: i dettagli dell'accordo

In questa notizia si parla di: nicole - kidman

Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2

Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2

Il designer georgiano saluta ufficialmente la maison con un défilé d'addio ricco di muse, star e volti noti. Da Nicole Kidman a Kim Kardashian

nicole kidman ha chiestoNicole Kidman ha chiesto il divorzio da Keith Urban: i dettagli dell'accordo - A poche ore dalle prime conferme arrivate da fonti vicine all'ex coppia, l'ufficialità è arrivata proprio ... Secondo msn.com

nicole kidman ha chiestoNicole Kidman ha ufficialmente chiesto il divorzio da Keith Urban: dettagli/ “Decisione maturata da tempo” - Per la star premio Oscar, si tratta del secondo divorzio, dopo la discussa separazione dall’ex marito Tom Cruise. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Nicole Kidman Ha Chiesto