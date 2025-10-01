Nicole Kidman e Keith Urban separati | cos’è successo davvero

Nicole Kidman e Keith Urban hanno deciso di porre fine al loro matrimonio, secondo quanto riportato oggi da alcune notizie shock. La coppia iconica, ufficialmente insieme da quasi 20 anni, avrebbe vissuto separata “dall’inizio dell’estate”. Anche se l’annuncio del loro imminente divorzio ha colto di sorpresa i loro milioni di fan. Se crediamo a Radar Online, la stessa Kidman è stata colta di sorpresa dalla decisione di porre fine alla loro relazione. Con il cantautore Urban che avrebbe preso l’iniziativa. Si dice che l’attrice Kidman stia facendo tutto il possibile per salvare il loro matrimonio e che si stia prendendo cura delle due figlie della coppia, Sunday e Faith. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Nicole Kidman e Keith Urban separati: cos’è successo davvero

