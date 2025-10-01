Nicole Kidman e Keith Urban il divorzio sta diventando drammatico | Lei è ferita e si sente tradita lui ha già un' altra donna

Secondo fonti vicine all'ex coppia l'attrice ha fatto di tutto per tentare di salvare il matrimonio, ma il cantante era deciso a separarsi: «Keith ha voltato pagina da mesi, ed è già legato a un'altra donna». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nicole Kidman e Keith Urban, il divorzio «sta diventando drammatico»: «Lei è ferita e si sente tradita, lui ha già un'altra donna»

Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2

Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2

Il designer georgiano saluta ufficialmente la maison con un défilé d'addio ricco di muse, star e volti noti. Da Nicole Kidman a Kim Kardashian

Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di nozze: «Lei non voleva, ha lottato per salvare il suo matrimonio» - L'attrice e il cantante, sposati dal 2006 e genitori di due figlie, secondo la stampa internazionale vivrebbero separati da inizio estate. Si legge su vanityfair.it

Perché Keith Urban ha lasciato Nicole Kidman, la rabbia per le scene di sesso di lei: “Tra loro nessuna intimità” - L’attrice sta vivendo questo momento con grande dolore e spera di riuscire a tenere unita la sua famiglia. Segnala fanpage.it