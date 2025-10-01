Nicole Kidman chiede il divorzio da Keith Urban per difficoltà coniugali | cosa prevede l'accordo sulle figlie

Dopo l'annuncio della separazione, Nicole Kidman ha presentato istanza di divorzio da Keith Urban presso il Tribunale di Nashville. Secondo i documenti, l'attrice e il cantante country hanno stabilito un dettagliato piano di genitorialità, dalla gestione delle figlie al loro mantenimento. Ecco quali sono i punti principali dell'accordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nicole - kidman

Nicole Kidman condivide un video esclusivo dal set di Practical Magic 2

Nicole Kidman pubblica il primo video dal set di Practical Magic 2

Il designer georgiano saluta ufficialmente la maison con un défilé d'addio ricco di muse, star e volti noti. Da Nicole Kidman a Kim Kardashian

Nicole Kidman-Keith Urban, c'è il divorzio: a lei le figlie, lui le vedrà solo nel weekend #nicolekidman #keithurban #divorzio #1ottobre - X Vai su X

Nicole Kidman e Keith Urban si dicono addio dopo quasi 20 anni di matrimonio https://www.donnamoderna.com/people/personaggi/nicole-kidman-e-keith-urban-si-dicono-addio-dopo-quasi-20-anni-di-matrimonio - facebook.com Vai su Facebook

Nicole Kidman chiede il divorzio da Keith Urban dopo 19 anni di matrimonio - La coppia viveva divisa già da alcuni mesi, anche se nella loro ultima apparizione pubblica, a maggio, apparivano complici e sorridenti ... Come scrive msn.com

Nicole Kidman e Keith Urban, il divorzio «sta diventando drammatico»: «Lei è ferita e si sente tradita, lui ha già un'altra donna» - Secondo fonti vicine all'ex coppia l'attrice ha fatto di tutto per tentare di salvare il matrimonio, ma il cantante era deciso a separarsi: «Keith ha voltato pagina da mesi, ed è già legato a un'altra ... Da vanityfair.it