New York esplosione nel Bronx dopo fuga di gas crollato condotto dell' inceneritore di un palazzo di 20 piani nessuna vittima - VIDEO
Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e unità cinofile, che stanno ispezionando le macerie alla ricerca di eventuali persone coinvolte o intrappolate. In azione anche droni di sorveglianza, impiegati per esaminare dall’alto la zona del crollo e valutare i possibili rischi per la stabi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: york - esplosione
Enorme esplosione a New York, crolla parte del palazzo di 20 piani, paura nel Bronx: “Evitato un disastro”
Tre operai sono morti a causa di un'esplosione avvenuta nel pomeriggio di venerdì 19 settembre in un'azienda che si occupa di trattamento dei rifiuti a Marcianise (Caserta). - facebook.com Vai su Facebook
New York, forte esplosione nel Bronx: crolla una parte di un palazzo per una fuga di gas - Video - Secondo le prime informazioni, l'esplosione ha interessato il vano inceneritore dell'edificio, causando il distacco di una porzione della facciata. Lo riporta tg.la7.it
Enorme esplosione a New York, crolla parte del palazzo di 20 piani, paura nel Bronx: “Evitato un disastro” - L'esplosione ha fatto crollare una parte di un palazzo residenziale di 20 piani scagliando macerie nel raggio di diverse centinaia di metri ... Da fanpage.it