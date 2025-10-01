New Orleans Giacarta Saint Louis | ha ancora senso salvare le città che affondano?
di Flavio Natale – Redazione ASviS, presieduta da Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS il 9 settembre 2025 Alcune volte bisogna capire se arrendersi o continuare. Può succedere nella vita di ognuno di noi, come in quella di intere comunità o, addirittura, città. Con gli eventi climatici estremi che si susseguono a un ritmo sempre più frequente e a intensità sempre maggiore, c’è chi comincia a chiedersi se la ricostruzione di quartieri o intere città dopo alluvioni, inondazioni, uragani, sia un’opzione da percorrere sempre o se debba essere vagliata a seconda delle situazioni. A vent’anni dall’uragano Katrina che ha devastato la costa del Golfo e distrutto New Orleans, il governo federale ha speso 125 miliardi di dollari per ricostruire un territorio che ospita solo 1,4 milioni di persone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
