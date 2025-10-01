New Basket | disponibili i biglietti per i match casalinghi contro Scafati e Forlì

Brindisireport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Dopo il positivo esordio casalingo al palazzetto dello sport “Elio Pentassuglia”, la Valtur Brindisi vuole continuare a vivere giornate di grandi emozioni con il popolo biancoazzurro che ancora una volta ha confermato tutta la propria passione, calore e amore per la squadra.A partire. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: basket - disponibili

new basket disponibili bigliettiNew Basket: disponibili i biglietti per i match casalinghi contro Scafati e Forlì - Il primo in occasione del turno infrasettimanale di mercoledì 8, poi l'anticipo serale di sabato 25 ottobre, sempre al PalaPentassuglia. brindisireport.it scrive

RivieraBanca-Unieuro: ancora disponibili pochissimi biglietti per garadue - Oggi garadue al Flaminio alle 20,30, poi le eventuali due partite a Forlì (sicura garatre venerdì) si giocheranno al ... Lo riporta corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: New Basket Disponibili Biglietti