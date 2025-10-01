Neuer provoca il giornalista | Hai mai fatto il portiere? Se giocassi a calcio capiresti

Dopo il 5-1 del Bayern Monaco al Pafos in Champions League Manuel Neuer ha avuto un pepato scambio di battute con un giornalista, che lo aveva criticato per il gol incassato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

