Neuer provoca il giornalista | Hai mai fatto il portiere? Se giocassi a calcio capiresti

Dopo il 5-1 del Bayern Monaco al Pafos in Champions League Manuel Neuer ha avuto un pepato scambio di battute con un giornalista, che lo aveva criticato per il gol incassato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: neuer - provoca

Neuer provoca il giornalista: “Hai mai fatto il portiere? Se giocassi a calcio capiresti” - 1 del Bayern Monaco al Pafos in Champions League Manuel Neuer ha avuto un pepato scambio di battute con un giornalista, che lo aveva criticato ... fanpage.it scrive