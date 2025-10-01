Nettuno droga e proiettili | smantellata base di spaccio

Nettuno, 1 ottobre 2025 – I carabinieri della Compagnia di Anzio, con il supporto di un’unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria hanno condotto una mirata attività di controllo del territorio ad “alto impatto”, nella zona centrale di Nettuno, finalizzata al contrasto e alla repressione della criminalità, in particolare mirata per la presenza di un’attività di spaccio e sorvegliata da una fitta rete di vedette. L’attività è stata svolta seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it