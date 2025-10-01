Netflix i titoli più visti della settimana sono Il rifugio atomico e KPop Demon Hunters

Il film animato è ormai stabilmente ai vertici dei titoli più popolari della piattaforma, tra le serie tv bene le nuove uscite "Alice in Bordelands" e "Wayward".

Netflix, ecco i codici segreti che aprono cataloghi nascosti con migliaia di titoli

Netflix, i titoli di settembre 2025: termina Mercoledì 2, arrivano House of Guinness e Il Rifugio Atomico

Alcune delle migliori serie tv inglesi in streaming su Netflix e Prime Video: gialli, thriller, saghe storiche e nuovi titoli, già amatissimi

