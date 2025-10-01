Nessuno lo voleva perché senza un occhio | adesso il cane Valentino ha trovato una famiglia

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentino, cucciolo di mix Maremmano con un occhio solo a causa di un glaucoma congenito, rischiava di restare per sempre solo in box. A tutti i possibili adottanti faceva "impressione" e nessuno lo voleva. Una famiglia però ha visto oltre e lo ha adottato per sempre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: voleva - perch

voleva perch233 senza occhioNessuno lo voleva perché senza un occhio: adesso il cane Valentino ha trovato una famiglia - Valentino, cucciolo di mix Maremmano con un occhio solo a causa di un glaucoma congenito, rischiava di restare per sempre solo in box ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Voleva Perch233 Senza Occhio