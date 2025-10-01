Neoplasie sangue Vignetti Gimema | Associazioni pazienti aiutano il medico
Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - "Cura e ricerca devono sempre procedere di pari passo e questo concetto lo ritroviamo nelle reti di centri e soprattutto nelle reti di collaborazione tra i pazienti, ma a questo binomio bisogna aggiungere il contributo delle associazioni dei pazienti, elemento utile a cambiare e a migliorare molto anche la qualità del lavoro dei medici. Paradossalmente, sono le associazioni dei pazienti che aiutano i medici a lavorare meglio ed essere più efficaci anche nei loro confronti". Così Marco Vignetti, presidente Fondazione Gimema - Gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto, al Blood Cancer Summit 2025 che ha riunito a Roma ricercatori, clinici, pazienti, caregiver e istituzioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: neoplasie - sangue
Neoplasie sangue, l'1 ottobre a Roma vertice annuale 'Blood Cancer Summit'
Tumori, 500mila italiani con neoplasie sangue al centro del Blood Cancer Summit
Neoplasie sangue, l'1 ottobre a Roma vertice annuale 'Blood Cancer Summit' - X Vai su X
Nella puntata HEALTH di SKYTG24 che andrà in onda domenica prossima alle 9:30, Raffaella Cesaroni dedicherà uno spazio ai tumori del sangue. Con lei in studio per la diretta interverranno come ospiti: Davide Petruzzelli, Oncology Patient Advocate, Presi - facebook.com Vai su Facebook
Tumori, 500mila italiani con neoplasie sangue al centro del Blood Cancer Summit - Sono oltre 500mila le persone che vivono oggi in Italia con una diagnosi di tumore del sangue. Secondo msn.com
Vignetti (Gimema): "Per neoplasie sangue diagnosi più rapide e terapie mirate" - 'Ogni anno ci viene chiesto quali sono gli avanzamenti della ricerca in ematologia. Da affaritaliani.it