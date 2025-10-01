Neoplasie sangue Vignetti Gimema | Associazioni pazienti aiutano il medico

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - "Cura e ricerca devono sempre procedere di pari passo e questo concetto lo ritroviamo nelle reti di centri e soprattutto nelle reti di collaborazione tra i pazienti, ma a questo binomio bisogna aggiungere il contributo delle associazioni dei pazienti, elemento utile a cambiare e a migliorare molto anche la qualità del lavoro dei medici. Paradossalmente, sono le associazioni dei pazienti che aiutano i medici a lavorare meglio ed essere più efficaci anche nei loro confronti". Così Marco Vignetti, presidente Fondazione Gimema - Gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto, al Blood Cancer Summit 2025 che ha riunito a Roma ricercatori, clinici, pazienti, caregiver e istituzioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

