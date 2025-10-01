Nenè | Galliani mi voleva al Milan Allegri? Persona incredibile mi ha aiutato

Pianetamilan.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anderson Miguel da Silva, conosciuto come Nené, ha speso alcune parole su Allegri e del suo mancato passaggio al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nen232 galliani voleva milanNené: "Galliani aveva un accordo con Cellino per il mio passaggio al Milan. Ma decisi di rimanere in Sardegna" - Anderson Miguel da Silva, in arte Nené, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Riporta milannews.it

