Nelle Regioni in genere vince chi governa perché domina il voto di scambio
Ieri Christian Rocca, Francesco Cundari e Mario Lavia hanno spiegato bene come i risultati delle regionali nelle Marche rappresentino una sonora smentita di tutti i presupposti metodologici, ideologici e politici della strategia “testardamente unitaria” perseguita dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Nell’unica elezione teoricamente aperta di questa tornata regionale, non ha funzionato nessuna delle armi a cui il campo largo aveva affidato le speranze di vittoria: né l’accettazione dell’ipoteca populista, né il ripudio della stagione riformista, né l’allargamento quantitativo della coalizione fino a farne un campo, oltre che largo, politicamente indifferenziato e programmaticamente demagogico, unito solo da una polverosa retorica di unità democratica contro il pericolo delle destre. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
La Coppa Italia delle Regioni 2025 continua il suo percorso attraverso 11 regioni italiane, promuovendo valori fondamentali come lo sport, la parità di genere e la sostenibilità. Terna, sponsor della manifestazione, durante le tappe toscane di Peccioli e Ponted
Al Salone nautico di Genova, l'Assemblea plenaria dei Presidenti dei #Consigliregionali delega la Presidente @SarahBistocchi al Coordinamento per le #pariopportunita e la Rappresentanza di #genere della Conferenza e discute del Piano Nazionale
**Marche: Calenda, 'chi governa vince, sarà così anche nelle altre regioni'** - "Alle elezioni regionali vince chi governa, questo nell'85% dei casi. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Mappa politica delle elezioni regionali: il centrodestra ha vinto 11 regioni in 10 anni - Dieci anni fa il Partito democratico governava in quindici regioni, la Lega in due (Veneto e Lombardia), Forza Italia solo in Liguria. ilfoglio.it scrive