Ieri Christian Rocca, Francesco Cundari e Mario Lavia hanno spiegato bene come i risultati delle regionali nelle Marche rappresentino una sonora smentita di tutti i presupposti metodologici, ideologici e politici della strategia “testardamente unitaria” perseguita dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Nell’unica elezione teoricamente aperta di questa tornata regionale, non ha funzionato nessuna delle armi a cui il campo largo aveva affidato le speranze di vittoria: né l’accettazione dell’ipoteca populista, né il ripudio della stagione riformista, né l’allargamento quantitativo della coalizione fino a farne un campo, oltre che largo, politicamente indifferenziato e programmaticamente demagogico, unito solo da una polverosa retorica di unità democratica contro il pericolo delle destre. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Nelle Regioni in genere vince chi governa, perché domina il voto di scambio