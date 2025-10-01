Nell' area dismessa con la droga e un bottino rubato nelle case della zona | arrestato
Quando ha visto i carabinieri ha cercato di scappare per evitare un controllo. E ha iniziato a pedalare, in piena notte, a bordo di una bicicletta con della cocaina in tasca e un bottino composto da un computer e arnesi da giardino, risultati poi rubati la notte prima da alcune abitazioni della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
